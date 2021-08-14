Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:08Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бэнкси подтвердил, что 10 произведений уличного искусства, появившихся в городах на восточном побережье Англии, принадлежат ему, передает BBC News.

Новые граффити и инсталляция неделю назад появились в Грейт-Ярмуте, Кингс-Линне, Горлстоне, Кромере, а также в Лоустофте и Олтон-Броде. Бэнкси подтвердил свое авторство на странице в Instagram, опубликовав видео под названием "A Great British Spraycation".

Первая из работ - пара, танцующая на автобусной остановке в сопровождении человека, играющего на аккордеоне, - появилась в Грейт-Ярмуте, за ней быстро последовали кран для хватания игрушек из игрового автомата в Горлстоне и ребенок с ломом в Лоустофте. В Олтон-Брод появилась гигантская чайка, парящая над мусорным контейнером, в Лоустофте - потягивающая коктейль крыса, лежащая в шезлонге. В Кромере художник изобразил крабов, выползающих из ракушек с надписью "Luxury rentals only". В Грейт-Ярмуте на миниатюрной конюшне в макете деревни Мерривейл появилось граффити с популярным крысиным персонажем и лозунгом "Go big or go home". В Горлстоне появилась работа, изображающая двух детей, подброшенных в воздух в лодке, которую надувает мужчина, отвлекшийся на распитие алкоголя. Другое граффити, подтвержденное Бэнкси, изображает троих детей в лодке с надписью "Were all in the same boat". Художник вставил поддельный рожок мороженого в руку статуе Фредерика Сэвиджа (мэра города с 1889 по 1890 год) в Кингс-Линне.

В марте сообщалось, что Бэнкси планирует собрать более 3,5 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свое граффити, появившееся в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.

Великобритания Бэнкси

Новости по теме

Новости

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

Фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс кинофестиваля в Венеции

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

СКР проверит сообщения об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');