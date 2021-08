Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бэнкси подтвердил, что 10 произведений уличного искусства, появившихся в городах на восточном побережье Англии, принадлежат ему, передает BBC News.

Новые граффити и инсталляция неделю назад появились в Грейт-Ярмуте, Кингс-Линне, Горлстоне, Кромере, а также в Лоустофте и Олтон-Броде. Бэнкси подтвердил свое авторство на странице в Instagram, опубликовав видео под названием "A Great British Spraycation".

Первая из работ - пара, танцующая на автобусной остановке в сопровождении человека, играющего на аккордеоне, - появилась в Грейт-Ярмуте, за ней быстро последовали кран для хватания игрушек из игрового автомата в Горлстоне и ребенок с ломом в Лоустофте. В Олтон-Брод появилась гигантская чайка, парящая над мусорным контейнером, в Лоустофте - потягивающая коктейль крыса, лежащая в шезлонге. В Кромере художник изобразил крабов, выползающих из ракушек с надписью "Luxury rentals only". В Грейт-Ярмуте на миниатюрной конюшне в макете деревни Мерривейл появилось граффити с популярным крысиным персонажем и лозунгом "Go big or go home". В Горлстоне появилась работа, изображающая двух детей, подброшенных в воздух в лодке, которую надувает мужчина, отвлекшийся на распитие алкоголя. Другое граффити, подтвержденное Бэнкси, изображает троих детей в лодке с надписью "Were all in the same boat". Художник вставил поддельный рожок мороженого в руку статуе Фредерика Сэвиджа (мэра города с 1889 по 1890 год) в Кингс-Линне.

В марте сообщалось, что Бэнкси планирует собрать более 3,5 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свое граффити, появившееся в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.