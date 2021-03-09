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Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, особенно строгие ограничения действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Появление новых штаммов COVID-19 вынудило многие правительства отказаться от планов по снятию ограничений на поездки. В результате каждое третье направление в мире или 32% стран сейчас полностью закрыты для международного туризма", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 - в Европе, 11 - в Африке, 10 - в Северной и Южной Америке, три - на Ближнем Востоке. В то же время 34% стран закрыты частично.

Как напоминает UNWTO, все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 и/или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов, часто в сочетании с карантином. Сейчас такие требования действуют в 32% государств.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, комментируя отчет, отметил, что в начале пандемии ограничения на поездки "широко использовались" для борьбы с вирусом.

"Теперь, когда пришло время постепенно возобновлять туризм, мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных о ситуации с заражениями. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей", - подчеркнул он.

В апреле 2020 года число стран, которые ввели ограничения на поездки, достигало 100%. По данным UNWTO, по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него - на $1,3 трлн.

Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
UNWTO ООН Зураб Пололикашвили Коронавирус

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