Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские власти не будут мешать россиянам, планирующим провести отпуск за рубежом, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - сказал он, но добавил, что во многих странах, где традиционно любят отдыхать туристы, "ситуация с коронавирусом непростая, если не сказать сложная". Для примера он привел страны южной Европы.

Президент отметил, что в этой ситуации опасения выезжать куда бы то ни было будут небезосновательными.

"При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", - продолжил он.

Путин признал, что эту задачу решить быстро невозможно, так как это требует времени, инвестиций и поддержки государства в развитии инфраструктуры.