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Оппозиция в Белоруссии предложила перейти к парламентской республике

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция разработала проект новой Конституции, который подразумевает переход государства с президентской формы правления на парламентскую, сообщил член рабочей группы по формированию проекта Основного закона Валерий Жураковский.

Он добавил, что в таком случае именно парламент будет назначать премьер-министра и утверждать правительство.

"Правительство, в свою очередь, будет отчитываться перед парламентом. Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства и ряд других", - отметил Жураковский.

Чтобы обеспечить и поддерживать независимость судебной системы, оппозиция выбрала принцип самоуправления.

"Для этого в проекте Конституции предлагается создать совершенно новый, постоянно действующий орган судейского самоуправления - Национальный совет правосудия. Две трети его будет избираться съездом судей, а одна треть - коллегией адвокатов. И именно этот орган будет решать вопросы кадровых назначений судей и их дисциплинарной ответственности", - пояснил представитель рабочей группы.

Также предлагается усилить роль Национального банка, который будет "самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики", не согласовывая ее с президентом или парламентом.

"Центральная избирательная комиссия будет формироваться на паритетных началах парламентом, президентом и Верховным судом. А нижестоящие избирательные комиссии будут формироваться вышестоящими избирательными комиссиями. Это снизит влияние исполнительной власти и на состав комиссий, и на их решения", - продолжил Жураковский.

Также оппозиция предлагает изменить подход к местному самоуправлению. "Вместо продолжения государственного управления на местном уровне, как это есть сейчас, в новом проекте предполагается сделать реальное местное самоуправление в соответствии со стандартами Европейской хартии местного самоуправления. Руководителей местных исполкомов теперь будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих территорий", - добавил он.

Представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько отметил, что сейчас перед рабочей группой стоит задача обсудить предлагаемые изменения с как можно большим числом белорусов. Он объявил март месяцем Конституции.

Лебедько добавил, что весной и летом оппозиция планирует работать с гражданами и заинтересованными организациями, обсуждать проект Конституции и вносить изменения, "чтобы к осени у нас был документ, который можно отправлять на голосование".

Белорусская оппозиция в 2019 году создала рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию страны. После президентских выборов в августе 2020 года ее деятельность была активизирована, состав пересмотрен. Тихановская, продвигающая тему конституционной реформы, одобрила деятельность группы для выработки соответствующих предложений.

Подготовкой к изменению Конституции занимается и президент Александр Лукашенко. В феврале он говорил, что проект Основного закона будет готовиться и всенародно обсуждаться в течение года, а в начале 2022 по поправкам проведут референдум.

После последних президентских выборов, результат которых оппозиция не признала, Лукашенко сказал, что готов поделиться полномочиями, но не будет этого делать под давлением улицы. В ноябре он говорил, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.

Александр Лукашенко Конституция Белоруссия Светлана Тихановская Валерий Жураковский Анатолий Лебедько

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