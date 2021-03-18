Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила белорусам общенациональное голосование, назвав его сигналом к действию для международных партнёров.

"В стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов. Мы делаем это вместе с уличным протестом", - заявила она в своём видеообращении.

При этом Тихановская назвала этот шаг "конкретным сигналом для международных партнёров к действию".

Проголосовать за начало переговоров по выходу Белоруссии из кризиса при международном посредничестве оппозиция предлагает на онлайн-платформе "Голос" в телеграме, вайбере и на сайте платформы.

Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и заручилась их поддержкой. "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - сказала она.

Оппозиция, заявила экс-кандидат в президенты, подготовит проект решений, "как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы".