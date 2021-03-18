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Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила белорусам общенациональное голосование, назвав его сигналом к действию для международных партнёров.

"В стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов. Мы делаем это вместе с уличным протестом", - заявила она в своём видеообращении.

При этом Тихановская назвала этот шаг "конкретным сигналом для международных партнёров к действию".

Проголосовать за начало переговоров по выходу Белоруссии из кризиса при международном посредничестве оппозиция предлагает на онлайн-платформе "Голос" в телеграме, вайбере и на сайте платформы.

Тихановская отметила, что она семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о ситуации в Белоруссии и заручилась их поддержкой. "Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - сказала она.

Оппозиция, заявила экс-кандидат в президенты, подготовит проект решений, "как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы".

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Светлана Тихановская Белоруссия

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