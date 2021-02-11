Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на референдум через год

Он считает, что Белоруссия должна остаться президентской республикой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Проект новой Конституции Белоруссии будет готов в течение года, а в начале 2022 по ней проведут референдум, объявил на Всебелорусском народном собрании президент Александр Лукашенко.

По его словам, проект Основного закона будет обсуждаться всенародно в течение года.

"А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум", - пообещал президент.

Под новую Конституцию, по его словам, придется "переформировать, переделать многие законы, придется изменить законодательную базу. Он выразил уверенность, что в течение года эта работа будет проделана.

"Твердо убежден, наша страна должна оставаться президентской республикой... без Лукашенко. Она будет без Лукашенко - не сегодня, завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический, придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь. Я это слышу", - продолжил он.

"Понимаю, что весь сыр-бор из-за личности президента Беларуси. Для кого это секрет?", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что оппозиция в случае прихода к власти отменила бы выборы.

"Если б они взяли власть, никаких, как лидер нашей нации, сидящая в Литве, говорит (Светлана Тихановская. - ИФ.), никаких новых выборов не было бы. Я это знаю, и знают те, кто за этим процессом наблюдал", - заявил Лукашенко.

По завершении работы над проектом Конституции решится вопрос, когда Лукашенко "уйдет".

Условием своего ухода от власти он назвал прекращение протестов. "В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - цитирует его "БелТА". Вторым пунктом он назвал: "что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может".

Он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. "Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал президент.

Он высказался также о перераспределении полномочий внутри властной вертикали. Сославшись на данные "масштабного социсследования", он сообщил, что в обществе есть запрос на перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту.

"Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - пообещал Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями в августе, вскоре после последних президентских выборов, но предупредил, что не будет это делать под давлением улицы. В ноябре он обещал, что не допустит никакого "транзита власти", то есть, не будет передавать ее преемникам. Также он говорил, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.