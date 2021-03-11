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Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, где он с дочерью был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок", приобрел совет графства Уилтшир, сообщает "Би-би-си".

Отравление Сергея Скрипаля

После ремонта и уборки дом выставят на продажу для всех желающих, но ограничат его использование таким образом, чтобы его нельзя было сдать в субаренду. Такое решение было принято после консультации совета Уилтшира с местными жителями, чтобы будущие владельцы не использовали дом как средство обогащения.

"Будет хорошо, если этот дом снова станет домом", - сказал глава совета Филип Уайтхед.

Как отмечает Daily Mirror, на уборку в доме после отравления уже было потрачено 13 тысяч часов.

"Дело Скрипалей"

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее Тереза Мэй, на тот момент возглавлявшая британское правительство, заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. По данным СМИ, под именами Боширова и Петрова скрывались сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Великобритании их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Великобритания Солсбери Сергей Скрипаль

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