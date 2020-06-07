The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери, были перевезены в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами, сообщило издание The Sunday Times.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сказал изданию, что Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.

Сергей Скрипаль - бывший сотрудник российской разведки, который был в России осужден за шпионаж в пользу Великобритании и прибыл туда в 2010 году после обмена арестованными в двух странах.

В марте 2018 года он и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери и провели несколько недель в критическом состоянии. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергли.