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Дипломаты отреагировали на обвинение Польшей консула РФ в разносе COVID

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Польша не доводила до российской стороны информацию о нарушении высланным из страны российским дипломатом мер по борьбе с распространением коронавируса, речь шла только о зеркальных мерах, заявили в посольстве РФ в Варшаве.

"8 февраля МИД Польши официально уведомил посольство России в Польше о том, что консул генерального консульства России в Познани объявлен польскими властями персона нон грата в качестве ответной меры на объявление российскими властями нежелательным лицом консула генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что "никаких других оснований для объявления российского дипломата персона нон грата польской стороной официально не доводилось" до посольства.

"Этот российский дипломат и его супруга в указанные польской стороной сроки покинули Польшу", - добавили в посольстве.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын накануне заявил, что российский дипломат, который в феврале был выслан из страны, не соблюдал санитарные правила, появлялся в общественных местах и участвовал в публичных мероприятиях, несмотря на наличие положительного теста на коронавирус.

В МИД РФ 5 февраля сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и Германии за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Германия, Швеция и Польша 8 февраля сообщили, что высылают по одному российскому дипломату в качестве ответной меры на аналогичный шаг Москвы.

Польша Россия Познань МИД РФ

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