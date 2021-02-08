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Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату из каждой страны. Это ответная мера на высылку их дипломатов из России по обвинению в участии в несогласованных акциях оппозиции в Москве и Петербурге. В Москве уже назвали эти действия необоснованными и недружественными.

МИД ФРГ объявил persona non grata сотрудника российского посольства в Берлине в качестве реакции на высылку сотрудника германской дипмиссии из Москвы. Представитель ведомства сослался на статью 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.

Он назвал решение Москвы о высылке европейских дипломатов неоправданным. Обвиненный во вмешательстве сотрудник посольства выполнял свои стандартные служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией, указали в МИД ФРГ.

МИД Швеции объявил persona non grata сотрудника посольства России в Стокгольме.

"Мы проинформировали российского посла, что сотрудника посольства попросили покинуть Швецию, - написала в твиттере министр иностранных дел страны Анн Линде. - Это ясный ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который всего лишь делал свою работу".

МИД Польши в соответствии с принципом взаимности объявил persona non grata сотрудника российского генконсульства в Познани. Высылку работавшего в петербургском генкосульстве Польши дипломата ведомство также назвало необоснованной.

На Смоленской площади высылку российских дипломатов назвали необоснованной и назвали это решение недружественным шагом, одним из череды действий, которые в Москве считают вмешательством в ее внутренние дела. Об этом представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1" Кроме того, планы некоторых стран ЕС устроить видеоконференцию с участием сторонников Навального и представителей США и Великобритании, она назвала "незаконным проявлением наступления на Россию".

Ранее о том, что Польша предложила провести такую конференцию, сообщили сначала западные СМИ, а затем это подтвердил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

Дипломаты за Навального?

Российский МИД объявил 5 февраля, что из России высылаются дипломаты из Швеции, Польши и Германии, которые 23 января приняли участие "в незаконных акциях" в поддержку Алексея Навального. Их действия были названы не соответствующими их дипломатическому статусу.

Это прозвучало в день, когда в Москве находится с визитом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Его пресс-секретарь сказал, что Боррель узнал о высылке дипломатов, когда беседовал с главой МИД Сергеем Лавровым.

МИД Швеции отрицал участие своего сотрудника в акции оппозиции в Петербурге. Все три страны назвали решение Москвы неоправданным и пообещали принять ответные шаги. Также высылку европейских дипломатов осудили в США и Великобритании.

Решением о высылке дипломатов Москва показала, что не намерена терпеть вмешательство извне во свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Протесты в Москве

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Польша Швеция Германия МИД Алексей Навальный Жозеп Боррель

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