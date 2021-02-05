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Дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ вышлют из РФ после акций за Навального

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - МИД России объявил personaе non grataе дипломатов из Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в Петербурге и Москве в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января. Их высылают из России, говорится в сообщении ведомства.

Зафиксировано участие "дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", уточнили в МИД.

В связи с этим на Смоленскую площадь вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника дипмиссии ФРГ. Им был заявлен протест и было сказано, что такие действия дипломатов "неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу". В Москве рассчитывают, что в дальнейшем дипмиссии всех трех стран и их персонал "будут строго следовать нормам международного права".

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД сообщали только об участии в митингах "шведского дипломата". Об этом представитель министерства Мария Захарова упомянула 2 февраля. По ее словам, это обсуждали на переговорах министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Анн Линде.

Позднее источник в Москве сказал журналистам, что шведский дипломат участвовал "в незаконной акции на Невском проспекте" 23 января, и что шведской стороне это хорошо известно.

В январе МИД заявил решительный протест США в связи с публикациями американского посольства о протестных акциях, которые планировались 23 января, с указанием предполагаемых маршрутов и адресов. В МИД это назвали "стимулированием протестов" и вмешательством в дела России. В дипмиссии ответили, что единственной целью публикации было предупредить сограждан, находящихся в России, о возможной опасности.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
МИД Алексей Навальный Швеция Германия Польша Петербург Москва

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