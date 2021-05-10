Москва и Баку обсуждают запуск производства "Спутника V" в Азербайджане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан обсуждают вопрос выпуска вакцины "Спутник V" на территории республики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Баку на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане (...) производство этой вакцины", - сказал Лавров.

"Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия", - отметил он.

Алиев в свою очередь выразил благодарность российской стороне за быстрое решение вопросов, связанных с поставкой вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Хотел бы выразить благодарность за оперативное решение вопроса поставки вакцины "Спутник V" в Азербайджан, как мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) говорили, и сроки все выдержаны, слово сдержано", - сказал Алиев, отметив, что российская вакцина завоевывает все большую популярность в мире.

"То, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой", - подчеркнул Алиев.

Азербайджан зарегистрировал вакцину "Спутник V" в марте. Страна подписала контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз "Спутника V". Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней.

2 мая Азербайджан получил первую партию из 40 тыс. доз "Спутника V".