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Конгресс США окончательно принял пакет мер поддержки экономики на $1,9 трлн

Теперь документ отправляется на подпись Джо Байдену, который стал инициатором законопроекта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.

За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против - 211. Ни один республиканец не поддержал предложенный демократами пакет мер.

Это последний этап рассмотрения пакета в конгрессе. Ранее палата представителей одобрила проект, но сенат план Байдена хотя и поддержал, но внес в него существенные поправки. Поэтому нижняя палата конгресса была вынуждена проголосовать повторно.

Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что это произойдет в пятницу. Законопроект станет первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента США.

Предполагается, что пакет помощи в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка в размере до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты 1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, ту или иную помощь получат примерно 90% американских семей.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, существенная часть выделяемых по плану Байдена денег пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Байден анонсировал "Американский план спасения" 20 января 2021 года. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к "перегреву" экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в конгрессе. Они называют план президента "списком пожеланий либералов".

США Джо Байден Коронавирус

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