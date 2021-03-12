Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:00Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент объявил, что Европейский Союз является "зоной свободы ЛГБТ". Об этом сообщает BBC News.

В миреПольских активисток оправдали по делу об ЛГБТ-плакатах с Девой МариейЧитать подробнее

Резолюция была принята в ответ на дискриминационную политику Польши по отношению к ЛГБТ-сообществу. Местные власти в Польше в последние годы называют себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ" и запрещают однополым парам усыновлять детей.

В документе говорится, что власти на всех уровнях управления в Евросоюзе должны защищать и поощрять равенство и основные права граждан, включая представителей ЛГБТ. Согласно резолюции, представители ЛГБТ на территории ЕС могут жить свободно и "публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования".

Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента, еще 141 проголосовал против и 46 воздержались.

Немецкий евродепутат Терри Рейнке, одна из тех, кто выдвинул эту резолюцию и похвалил "подавляющее большинство". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже поддержала эту резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение в четверг.

Однополые отношения юридически не признаются в Польше, также польское правительство запрещает однополым парам усыновлять детей. Согласно новому закону, органы власти будут обязаны проверять личные данные любого лица, подающего заявление об усыновлении ребенка в качестве одинокого родителя. Если будет установлено, что человек подает заявление в качестве родителя-одиночки, когда он находится в однополых отношениях, он будет нести уголовную ответственность.

Польша ЕС

Новости

Космонавты в пятницу проверят, прекратилась ли утечка воздуха на МКС

Космонавты в пятницу проверят, прекратилась ли утечка воздуха на МКС
Пандемия коронавируса

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн
Экономический кризис

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний
Пандемия коронавируса

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок
Пандемия коронавируса

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Пандемия коронавируса

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Пашинян опять отправил предложение назначить Давтяна главой Генштаба

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');