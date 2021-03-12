Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент объявил, что Европейский Союз является "зоной свободы ЛГБТ". Об этом сообщает BBC News.

Резолюция была принята в ответ на дискриминационную политику Польши по отношению к ЛГБТ-сообществу. Местные власти в Польше в последние годы называют себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ" и запрещают однополым парам усыновлять детей.

В документе говорится, что власти на всех уровнях управления в Евросоюзе должны защищать и поощрять равенство и основные права граждан, включая представителей ЛГБТ. Согласно резолюции, представители ЛГБТ на территории ЕС могут жить свободно и "публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования".

Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента, еще 141 проголосовал против и 46 воздержались.

Немецкий евродепутат Терри Рейнке, одна из тех, кто выдвинул эту резолюцию и похвалил "подавляющее большинство". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже поддержала эту резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение в четверг.

Однополые отношения юридически не признаются в Польше, также польское правительство запрещает однополым парам усыновлять детей. Согласно новому закону, органы власти будут обязаны проверять личные данные любого лица, подающего заявление об усыновлении ребенка в качестве одинокого родителя. Если будет установлено, что человек подает заявление в качестве родителя-одиночки, когда он находится в однополых отношениях, он будет нести уголовную ответственность.