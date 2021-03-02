Польских активисток оправдали по делу об ЛГБТ-плакатах с Девой Марией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Три польские женщины были признаны невиновными в оскорблении религиозных чувств после акции с плакатами, изображающими Деву Марию с радужным ореолом. Им грозили два года тюрьмы, сообщает BBC News.

За несколько дней до оправдательного решения суда в Польше был учрежден Фонд правовой защиты артистов, обвиняемых в богохульстве.

Изображения Девы Марии с радужными нимбами были созданы в апреле 2019 года после того, как церковь в Плоцке подготовила к Пасхе стенды со списком грехов. К ним были причислены тема гендера и ЛГБТ. На Пасху три активистки расклеили плакаты и наклейки со святыней по всему городу Плоцк в знак протеста против угнетения ЛГБТ сообщества. Икона "Богоматерь Ченстоховская", которую активистки взяли за основу для своих плакатов, почитается многими польскими католиками.

Обвинения в адрес активисток поддержали некоторые политики. Министр внутренних дел страны Иоахим Брудзинский ответил, что "вся эта чепуха о свободе и "терпимости" не дает никому права оскорблять чувства верующих." Активистки обвинили польскую власть в нарушении обязательств ЕС из-за ее реакции на действия ЛГБТ-активистов.

Президент Анджей Дуда был переизбран на второй срок в 2020 году. Во время предвыборной кампании он назвал движение за права ЛГБТ "еще более разрушительными", чем коммунизм, и предложил включить запрет на однополые браки и усыновление детей однополыми семьями в конституцию страны.

В настоящее время Польша не признает однополые союзы. Однополым парам также законодательно запрещено усыновлять детей.