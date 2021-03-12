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Экс-посол Молдавии в РФ, обвиняемый в контрабанде, освобожден под подписку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, который обвиняется в контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур, сославшись на решение апелляционной палаты Кишинева.

Он уточнил, что Негуца переведен из-под домашнего ареста под судебный контроль (подписку о невыезде, уголовное расследование продолжается. "Сейчас проходит химическая экспертиза анаболиков, она займет какое-то время из-за сложности объекта, подлежащего экспертизе", - сказал Гайтур журналистам.

Таможня Молдавии сообщила в начале декабря о задержании контрабандного груза с партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму 400 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипномерами, который направлялся из Кишинева в Москву через пункт пропуска на молдавско-украинской границе. Водитель машины был задержан сотрудниками таможни и службой безопасности. Тогда же президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об отзыве Негуцы с должности посла в РФ. Тот вернулся в Кишинев в середине декабря.

По запросу прокуроров молдавский суд выдал ордер на арест Негуцы на 30 суток. 30 декабря 2020 года Негуцу перевели под домашний арест, но 12 января 2021 года вернули в следственный изолятор согласно новому решению Апелляционной палаты. В конце января он вновь был взят под домашний арест. Негуце грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, вину он не признает.

Молдавия Андрей Негуца

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