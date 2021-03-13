Депутатов Рады шестого созыва допросят из-за "харьковских соглашений"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Все депутаты Верховной рады шестого созыва, которые в 2010 году имели отношение к голосованию по вопросу о ратификации "Харьковских соглашений", будут допрошены Службой безопасности Украины (СБУ) в рамках уголовного производства по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и, если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения", - заявил Данилов в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина" вечером в пятницу, 12 марта.

Секретарь СНБО добавил, что "депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им".

"Если кому-то не из-за чего волноваться, то они могут не волноваться, но, если у кого-то после того голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета или иные вещи, то их просто допросят - откуда вы "хлопцы" взяли в то время все это. И все, все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - заявил Данилов.

Экс-президента Украины Виктора Януковича из-за "харьковских соглашений" подозревают в государственной измене.