Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следователи Госбюро расследований Украины (ГБР) по согласованию с прокурорами Офиса генпрокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу России.

"В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве пришли к выводу, что подозреваемый 21 апреля 2010 года в Харькове под предлогом получения скидки на газ подписал соглашение между Украиной и Россией, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму продлевался на 25 лет. При этом соглашение и заключенные контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпром" фактически не дали никакого снижения цены на газ.

"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. куб. метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме этого, само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала Черноморский флот на территории Украины.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014 года, военнослужащие Черноморского флота РФ с другими подразделениями российских вооруженных сил, "совершившими вторжение" на территорию полуострова Крым, "осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым", что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.

В Офисе генпрокурора не называют имени подозреваемого. С 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года президентом Украины, подписавшим "харьковские соглашения", был Виктор Янукович.

Это не первое дело в отношении Януковича на Украине. В январе 2019 года экс-президент Украины, находящийся в России, был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны" против Украины. Еще одно дело о госизмене против Януковича и двух экс-министров обороны страны заведено по подозрению в "целенаправленном снижении обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины".

Также в 2020 году его дважды заочно арестовали - по делу о внесении изменений в Конституцию с целью захвата власти и по делу об организации массовых убийств на Майдане.