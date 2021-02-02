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Янукович пригласил украинских прокуроров в Ростов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора (ОГП) страны и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана.

Как сообщает во вторник пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex", соответствующие заявления поданы защитой Януковича. "После распространения на прошлой неделе Государственным бюро расследований в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу нового подозрения в государственной измене, он снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище", - цитирует пресс-служба адвоката Виталия Сердюка.

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Адвокат напомнил, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден, в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

"И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по "харьковским соглашениям", Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года", - говорится в сообщении.

28 января 2021 года следователи ГБР по согласованию с прокурорами ОГП уведомили о подозрении бывшего президента Украины в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу России.

В марте 2017 года адвокат Януковича Сердюк рассказал журналистам, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81, корпус В. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой России.

Как писали ранее СМИ, по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно.

Виктор Янукович Украина Виталий Сердюк

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