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В Египте нашли развалины христианского монастыря

В Египте нашли развалины христианского монастыря
Руины древнего христианского монастыря в Египте. Архивное фото
Фото: DeAgostini/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Развалины трех христианских церквей, которые находились на территории древнего монастыря, найдены в египетской пустыне. Как сообщает Министерство по делам древностей Египта, находка была сделана франко-норвежской командой археологов.

Руины церквей и монашеских келий относятся к V веку. Были найдены строения из базальта, некоторые здания были вырублены в горной породе или построены из своеобразных кирпичей. На стенах церквей сохранились изображения и "характерные для коптов надписи". Эта находка дает представление о повседневной монашеской жизни христиан в Египте.

В свою очередь руководитель археологической экспедиции Виктор Гика, что 19 строений и церковь, вырубленная в горной породе, были найдены еще в 2020 году. На стенах обнаружены религиозные надписи и цитаты из Библии на греческом. Это очередное подтверждения существования христианского монашества в Египет в V веке н.э.

Эта территория пустыни к юго-западу от Каира была населена с IV по VIII век. Самыми оживленными, вероятно, были V и VI века.

Египет

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