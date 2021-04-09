Археологи нашли в Египте трехтысячелетний город

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Египетские археологи под руководством Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3000 лет назад. Об этом сообщает египетская газета Ahram Online.

Египетская экспедиция была удивлена, обнаружив самый большой город, когда-либо найденный в Египте. Город получил название "потерянный Золотой город". Он был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город активно действовал во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли. Мы начали нашу работу по поиску погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе", - сказал Хавасс.

"Улицы города окружены домами, некоторые из их стен достигают 3 метров в высоту, - продолжил Хавасс. - Мы можем сказать, что город простирается на запад, вплоть до знаменитого Дейр-Эль-Медины."

Бетси Брайан, профессор египтологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе (США), сказала, что открытие этого потерянного города является "вторым по значимости археологическим открытием со времен гробницы Тутанхамона". Брайан полагает, что открытие поможет пролить свет на одну из величайших загадок истории, а именно - почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Раскопки начались в сентябре 2020 года, и в течение нескольких недель, к большому удивлению команды, во всех направлениях стали появляться скопления глиняных кирпичей. В итоге раскопок они обнаружили большой город с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни. Археологические слои лежали нетронутыми в течение тысячелетий. Большое количество археологических находок, таких как украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями картуша царя Аменхотепа III подтвердили датировку города.

Район раскопок расположен между храмом Рамзеса III в Мединет-хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Египетская миссия начала работать в этом районе в поисках погребального храма Тутанхамона. Это было самое крупное административное и промышленное поселение в эпоху Египетской империи на Западном берегу Луксора.