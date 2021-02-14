Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американские и египетские археологи обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню, сообщает Associated Press. Ее нашли во время раскопок на территории Абидоса - древнего города Египта, а теперь археологической зоны. Абидос находится в пустыне на западе от Нила, в 450 км к югу от Каира.

Как сообщил глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, пивоварня, вероятно, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н.э.)

При раскопках были найдены восемь больших помещений (размером примерно 20 на 2,5 м). В каждом из них было около 40 глиняных резервуаров, в которых нагревали воду с зерном для производства пива.

Американский ученый Мэттью Адамс из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета предположил, что пиво было нужно для проведения различных ритуалов, поскольку было обнаружено множество свидетельств такого его использования.

Отмечается, что британские археологи еще в 1900-е годы заявляли о существовании этого пивного завода, но тогда не смогли найти его.

Абидос с середины IV тысячелетия до н. э. представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.