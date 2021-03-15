Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 515 052+454 569

Суд в США приостановил решение о внесении Xiaomi в "черный список"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi Corp. добился приостановки решения властей США о его включении в "черный список" компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции.

Xiaomi подала иск в окружной суд Вашингтона, чтобы оспорить январское решение министерства обороны США, и суд встал на сторону компании.

Судья Рудольф Контрерас посчитал "глубоко ошибочным" решение о внесении Xiaomi в "черный список" и временно заблокировал его исполнение.

"Xiaomi является публичной компанией, которая выпускает коммерческую продукцию для гражданских целей, контролируется независимым советом директоров и акционерами и фактически не связана с чем-то, что контролируется Китаем или его спецслужбами", - отметил судья.

Такое решение суда является победой для Xiaomi, которая была включена Пентагоном в "черный список" незадолго до завершения президентского срока Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Претензии Пентагона к Xiaomi

Трамп еще в ноябре прошлого года подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями более 30 китайских компаний, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками оборонного сектора Китая, а также спецслужб КНР. В дальнейшем этот список расширялся, в январе текущего года в него была включена Xiaomi наряду с еще 8 китайскими компаниями.

Пентагон обосновал свое решение в отношении Xiaomi тем, что основатель компании Лей Юн в 2019 году получил награду от министерства промышленности и информационных технологий КНР. Кроме того, ведомство выразило обеспокоенность крупными инвестициями компании в технологии 5G и искусственного интеллекта (AI).

Судья Контрерас посчитал эти причины недостаточными, отметив, что вместе с Лей Юном такую же награду получили более 500 бизнесменов, в то время как 5G и AI-технологии "быстро становятся отраслевым стандартом для потребительской электроники", и просто факт инвестиций в эти сферы не указывает на связи с оборонным сектором.

Xiaomi заявила, что довольна решением суда, и намерена добиваться отмены решения американских властей не на временной, а на постоянной основе.

Акции компании подскочили на 7,5% на торгах в Гонконге в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 140%.

Xiaomi Китай США

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Пандемия коронавируса

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Минобороны Турции сообщило о ракетных ударах по Алеппо

Пандемия коронавируса

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Казахстанский диджей получил "Грэмми" за лучший ремикс года

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Снежный шторм обрушился на центральную часть США

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Итальянский регулятор не нашел причин считать AstraZeneca опасной

Пандемия коронавируса

Больницы Парижа не смогли справиться с наплывом пациентов с COVID-19

Больницы Парижа не смогли справиться с наплывом пациентов с COVID-19
Пандемия коронавируса

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');