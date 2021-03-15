Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Удивительная регенерация морских слизней элизий, проблемы с тестостероном после анаболиков и сейсмическая активность в Исландии

Фото: Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Японские биологи выяснили, что у двух видов морских слизней элизий есть удивительные способности к регенерации. Представители Elysia cf. marginata и Elysia atroviridis могут отбрасывать голову, а затем выращивать на ее основе новое тело с сердцем, кишечником и репродуктивными органами. Возможно, избавляясь от большей части организма, элизии борются с паразитами. Ранее столь экстремальные виды регенерации у организмов со сложным строением были неизвестны.

- Финские ученые обучили нейросеть распознавать данные ЭЭГ, свидетельствующие о предпочтениях, и на их основе создавать привлекательные изображения лиц. Точность, с которой она предсказала эстетические предпочтения участников, была выше 80 процентов.

- Исследователи проанализировали образцы крови ВИЧ-инфицированных, проживающих в районе бассейна реки Конго, и обнаружили до странного высокое количество "элитных контроллеров" в популяции. Это пациенты с крайне низкой вирусной нагрузкой, у которых ниже риск развития СПИДа. Чем объясняется предположительное избавление от вируса у стольких людей в одном регионе пока не ясно. Изучение феномена может помочь в разработке вакцин и новых препаратов против ВИЧ.

- Американские психологи показали, что студенты-мужчины охотнее помогают женщинам, сквозь одежду которых проступают эрегированные соски. Еще охотнее мужчины готовы выполнять просьбы этих девушек, если помощь предполагает тесное взаимодействие с женщиной, например, помочь в учебе, по сравнению с меньшим взаимодействием – одолжить денег.

- Ученые построили модель образования моря Скоша на месте континентального моста между Антарктидой и Южной Америкой. Отделение Южной Америки от Антарктиды и расширение океанского дна в районе пролива Дрейка стало последним этапом формирования холодного Антарктического циркумполярного течения – одного из факторов глобального похолодания, начавшегося около 50 млн лет назад.

- Новое исследование показало, что снижение синтеза собственных половых гормонов сохраняется через годы после прекращения приема анаболиков. Как известно, андрогенные анаболические стероиды включают мужские половые гормоны, в первую очередь тестостерон. Датские ученые пришли к выводу, что после отказа от приема анаболиков может быть стойко нарушена функциональная активность клеток Лейдига, производящих тестостерон.

- Недавно французская компания Conseil & Technique запатентовала линзообразные роторы, которые предлагает ставить на аэротакси вместо привычных лопастных винтов, удерживающих в воздухе вертолеты. Вертолеты бывают разные, но без несущих винтов их не бывает. Некогда обсуждались идеи трансформации винта в крыло, а также разрабатывались винты с реактивными соплами на лопастях. N+1 рассказал о них и других необычных проектах.

- За последние недели в Исландии было больше 34 тысяч землетрясений, а Рейкьявик если и трясло когда-то так же сильно, то об этом никто не помнит. В юго-западной части острова сейчас самая сильная и продолжительная серия землетрясений с начала стационарных измерений в 1909 году. В этой статье рассказывается, что происходит с далеким нордическим островом и не могут ли исландские волнения разбудить вулкан Эйяфьядлайёкюдль.