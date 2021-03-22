Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иммунитет к страшным рассказам, неизвестные науке бактерии с МКС и всплеск рождаемости близнецов

Фото: Jane Barlow/PA Images via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В образцах, которые привезли на Землю с МКС, биологи обнаружили неизвестные науке бактерии. Анализ геномов трех штаммов бактерий рода Methylobacterium указал на близкое родство этих штаммов между собой, но не связал их ни с одним известным науке видом. Исследователи предполагают, что они могут быть полезны для выращивания растений на Земле и на МКС.

- Ученые построили компьютерную модель системы зубчатых колес, которая управляла циферблатом на передней панели Антикитерского механизма. Это античный прибор для расчета движения небесных тел. Его нашли более века назад среди остатков кораблекрушения в Ионическом море. Компьютерная модель показывает, что передняя часть Антикитерского механизма позволяла рассчитывать эклиптические долготы небесных тел, фазы Луны и синодические фазы планет.

- Ученые выяснили, что люди с афантазией не боятся страшных рассказов, и пришли к выводу, что воображение необходимо для связывания мыслей с эмоциями. Афантазия – это состояние, при котором человек не может создавать воображаемые образы, при этом способность представлять воспринятое или пережитое сохраняется. В то же время реакция на угрожающие изображения у них практически такая же, как у остальных людей.

- "Персеверанс" записал звуки езды по Марсу. Первая версия звуков – это дорожка из неотфильтрованных звуков. В ней слышен шум от взаимодействия колес и подвески ровера с поверхностью планеты, а также царапающий звук, который может быть либо электромагнитными помехами от одного из блоков марсохода, либо возникает в результате движения марсохода. Вторая версия звуков содержит три фрагмента оригинальной записи, из которой были удалены шумы.

- Британские ученые, проанализировав данные из 165 стран, пришли к выводу, что за 30 лет число близнецов во всем мире увеличилось на треть, достигнув максимума за все время наблюдений. Среднемировой близнецовый показатель равный 12 на 1000 родов (что на треть выше, чем в 1980-1985 годах) означает, что каждый 42 рожденный ребенок – близнец. В 2010-2015 годах около 2,4 процента всех новорожденных были близнецами. По словам ученых, причиной такого всплеска рождаемости близнецов стоит считать планомерное увеличение доступности вспомогательных репродуктивных технологий. Второй фактор – увеличение возраста рожениц, это способствует увеличению вероятности рождения близнецов в странах с высоким уровнем дохода.

- Американский стартап представил безвоздушное велосипедное колесо на основе конструкции НАСА, в котором вместо резиновой покрышки используется сетка из нитинола – сплава с памятью формы. При наезде на препятствие сетка проминается, но затем возвращает свою форму. Стоимость колеса пока неизвестна, но ожидается, что его продажи начнутся в 2021 году. Помимо обычной сетчатой версии будет продаваться версия, в которой на сетку будет нанесен полимер для улучшенного сцепления с дорогой.

- Все эпидемии с кого-то начинаются. Кто эти люди? Что натворили? Можно ли было их остановить? Нулевых пациентов ищут и иногда находят – но на другом конце эпидемии часто оказывается совсем не тот, кого мы ожидаем увидеть.