Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Церемониальная колесница древних римлян, генная терапия болезни Фабри и реакция кошек на человека, который не помог хозяевам

Фото: Sally Anscombe via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Кошки оказались неспособны оценить поведение человека, который отказался помочь их хозяевам. Питомцы не распознали в этих людях угрозы и согласились принять у них угощение. При этом они также проигнорировали и тех, кто помог хозяевам. Это отличало их от собак, которые в похожих экспериментах настороженно относятся к тем, кто не проявляет социального поведения к их хозяевам и отказывались принять корм у недружелюбных незнакомцев.

- На древнеримской вилле в Помпеях нашли повозку. Похоже, открытие действительно особенное: на территории Италии нет ни одной аналогичной находки. Судя по всему, это парадная повозка и она предназначалась для торжественных или культовых выездов, и чаще всего ею пользовались женщины, в том числе и жрицы. Возможно, ее использовали в брачных церемониях. Небольшой кузов повозки на четырех высоких колесах рассчитан на одного-двух пассажиров. Длинные стороны украшены чередующимися бронзовыми и деревянными панелями. Бронзовые украшены гравировкой, а деревянные были выкрашены в черный и красные цвета. Торец кузова отделан сложным декором из трех рядов бронзовых и оловянных медальонов разного размера.

- Микродозы психоделиков и плацебо одинаково повлияли на психическое и когнитивное состояние людей. Ученые заметили, что, когда участники эксперимента считали, что приняли психоделик, независимо от того, что было принято на самом деле, они значительно завышали оценки своего настроения, энергичности, творческого настроя, сосредоточенности и уравновешенности. Авторы пришли к выводу, что наблюдаемые изменения, как и предполагалось, – это проявление эффекта плацебо: изменения вызваны не действием микродоз психоделика, а верой участников в их эффективность.

- Кладбище домашних животных в руинах античного порта указало на заботу о питомцах. Археологи рассказали о результатах изучения кладбища домашних животных I–II веков. Его обнаружили при раскопках античного порта Береника в 2011 году. Там найдено уже почти 600 захоронений домашних любимцев. Более 90 процентов погребенных животных составляли кошки. Обнаружены также останки собак и обезьян. Некоторые из животных достигли зрелого возраста и страдали от травм и заболеваний, при которых требовался уход со стороны человека.

- Ученые выяснили, что для варп-полетов можно использовать обычную материю – правда, доступными будут только субсветовые скорости. Варп-двигатель – гипотетический объект, позволяющий путешествовать с около- и сверхсветовыми видимыми скоростями (с точки зрения внешнего наблюдателя) за счет искажения пространства-времени вокруг путешественника. Ученые отмечают, что несмотря на возможность сверхсветового движения корабля, на практике оно почти не отличается от сверхсветового движения любого другого физического тела, поскольку пока не известны способы ускорять физические объекты до сверхсветовых скоростей.

- Генную терапию болезни Фабри сочли безопасной. При этой болезни из-за мутации гена нарушается метаболизм, в результате повреждаются почки, сердце и мозг. В теории, генная терапия может справиться с заболеванием за один прием и освободить пациентов от медикаментов. В ходе клинических испытаний пациентам ввели генетически измененные стволовые клетки. Окончательные результаты исследования ожидаются в 2024 году. На сегодняшний день медики не отметили неблагоприятных последствий лечения, а важные для больных биохимические показатели достигли нормы.