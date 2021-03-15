Пекин призвал Киев не политизировать сотрудничество ряда компаний КНР с Крымом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Некоторые китайские компании сотрудничают с Крымом на рыночных принципах, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, и такую коммерческую деятельность нельзя политизировать, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

"Позиция Китая по вопросу Крыма последовательна. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут должным образом решить проблему посредством диалога и консультаций. Некоторые китайские компании, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, осуществляют обмены и сотрудничество с Крымом на рыночных принципах. Такую коммерческую деятельность нельзя политизировать", - сказал он на пресс-конференции, выдержки с которой опубликованы на сайте китайского МИД.

Таким образом Чжао Лицзянь прокомментировал визит делегации Китая в Крым и заявление украинского депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича о том, что это "ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич".

Ситуация вокруг "Мотор Сич"

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать на Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич", которые включены в санкционный список Киева.

Согласно решению СНБО и указу Зеленского от 28 января 2021 года №29, введенные на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Среди других ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий на Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор отметил, что Штаты рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита на Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли Соединенных Штатов в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировал релиз американского Минторговли министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.