Партия Зеленского взяла пару недель на доработку поправок о национализации "Мотор-Сич"

Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" будет готов и обнародован через две-три недели, работа над ним уже началась, сообщил на брифинге лидер президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Любой процесс про "Мотор Сич" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил он.

Ранее о подготовке такого законопроекта говорил председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение вернуть украинскому народу "Мотор Сич" "конституционным способом" и "в ближайшее время".

Он подчеркнул, что вопрос по каждому предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, которые "дивным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно. "Люди, которые вкладывали свои деньги, инвестировали в эти предприятия, будут обязательно получать соответствующую компенсацию. Это делается для нацбезопасности нашей страны", - пообещал Данилов.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поступает более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн гривен чистой прибыли, против убытка 532,7 млн гривен годом ранее.

Акционером "Мотор Сич" стала китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Ее владелец Ван Цзин заявил, что его компания вошла в капитал запорожского предприятия в 2016 году по итогам сделки с бывшими акционерами компании.

По данным источника в правительстве Украины, сейчас уже около 75% акций "Мотор Сич" принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank. Это произошло, хотя в 2017 году Служба безопасности Украины наложила арест на 41% акций предприятия, а в 2018 году под арестом оказались все акции "Мотор Сич".

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei Ван Цзина сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз - в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

В декабре 2020 года китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитражное разбирательство против государства Украина на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

Президент Украины Владимир Зеленский по решению СНБО 29 января 2021 года ввел санкции в отношении Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать на Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич". В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

В начале 2021 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - приводились в релизе Минторговли США слова министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).