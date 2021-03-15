Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Франция и Италия в понедельник объявили о том, что вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратом AstraZeneca в этих странах временно прекращается.

Во Франции о решении на пресс-конференции объявил президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что это "мера предосторожности". Французский лидер выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (AIFA) так же отметило, что приостановка применения вакцины - временная мера, которая будет действовать на всей территории страны.

На прошлой неделе в Италии остановили использование лишь отдельных партий этой вакцины.

Ранее в понедельник стало известно и о приостановке применения препарата AstraZeneca в Германии и Нидерландах. Накануне сообщалось, что Дания, Норвегия, Таиланд и Болгария приостановили кампанию из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Это векторная вакцина, ее принцип действия заключается в том, что она содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.