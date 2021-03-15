Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германия прекращает использовать вакцину от коронавируса COVID-19 производства AstraZeneсa в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает в понедельник телеканал Welt со ссылкой на сообщение минздрава ФРГ.

По информации телеканала, решение приняло правительство Германии, таким образом, оно последовало рекомендациям специалистов из института имени Пауля Эрлиха. Ранее неоднократно появлялись сообщения о возникновении тромбов в венах у пациентов, которые получали прививку препаратом.

Между тем 12 марта глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявлял, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca эффективна и безопасна. По его словам, необходимо выяснить, есть ли причинно-следственная связь между побочными эффектами и этой вакциной.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам EMA будет решать, "как и когда результаты новых исследований повлияют на допуск препарата на рынок", - цитирует телеканал представителя минздрава ФРГ.

Несколько других европейских стран ранее также приостановили вакцинацию препаратом АstraZeneсa, среди них: Дания, Норвегия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Румыния, Болгария, Исландия.

The Guardian напоминает, что первые сигналы о тромбозе после применения вакцины поступили из Австрии. Норвежские медики отмечали, что ситуация серьезная, поскольку тромбы появлялись у людей младше 50 лет. В трех случаях тромбы возникали в мозгу, в одном из этих случаев тромбоз привел к смерти пациента.