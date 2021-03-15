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ВОЗ во вторник обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca и тромбозом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут во вторник встречу для обсуждения безопасности вакцины AstraZeneca от коронавируса COVID-19, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в понедельник.

"С момента нашей последней пресс-конференции в пятницу еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о том, что у некоторых людей, получивших вакцины из двух партий, произведенных в Европе, образовались тромбы", - добавил он.

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При этом главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила, что странам все же стоит продолжать использовать эту вакцину. Она пояснила, что пока не выявлено прямой связи между случаями образования тромбов и вакцинацией.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция.

Власти ЕС в конце января решили допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

ВОЗ коронавирус AstraZeneca

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