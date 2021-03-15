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ЕК начала разбирательство из-за нарушения Лондоном соглашения о Brexit

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия запустила юридическую процедуру разбирательства в отношении Великобритании, так как усмотрела в ее действиях нарушение соглашения о Brexit, сообщают в понедельник европейские СМИ.

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Дело касается решения Лондона на полгода перенести старт контроля за рядом товаров в Северной Ирландии. На такой шаг британская сторона пошла в одностороннем порядке, не консультируясь с Брюсселем.

В Еврокомиссии обещали ответить на эту инициативу, используя юридические механизмы. Ранее в марте Брюссель заручился поддержкой стран-членов ЕС по этому вопросу.

Теперь Европейская комиссия надеется, что Лондон согласится на двусторонние консультации по вызвавшему споры вопросу. Цель Брюсселя - вместе с британской стороной решить проблему до конца месяца.

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года.

Brexit Еврокомиссия Лондон

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