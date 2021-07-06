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ЕС пригрозил Лондону судом за продолжение нарушений соглашения по Brexit

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Брюссель активизирует юридическую процедуру разбирательства в случае, если Великобритания не исправит нарушения по соглашению о Brexit, сообщил во вторник заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович.

"К сожалению, односторонние меры, принятые правительством Великобритании в марте, противоречили духу совместных действий и явно шли вразрез с тем, о чем мы договорились", - цитируют западные СМИ слова Шефчовича в ходе обсуждения отношений ЕС с Великобританией.

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"В ответ мы были вынуждены инициировать процедуру разбирательства по нарушениям. И в случае отсутствия удовлетворительных шагов со стороны Великобритании по устранению этих мер, у нас не будет иного выбора, кроме как дать ход судебному разбирательству", - подчеркнул зампред ЕК.

Как сообщалось, Еврокомиссия в марте запустила юридическую процедуру разбирательства в отношении Великобритании, так как усмотрела в ее действиях нарушение соглашения о Brexit. Дело касается решения Лондона на полгода перенести старт контроля за рядом товаров в Северной Ирландии. На такой шаг британская сторона пошла в одностороннем порядке, не консультируясь с Брюсселем.

В Еврокомиссии обещали ответить на эту инициативу, используя юридические механизмы. Ранее Брюссель заручился поддержкой стран-членов ЕС по этому вопросу.

Как сообщали СМИ, Европейская комиссия надеялась, что Лондон согласится на двусторонние консультации по вызвавшему споры вопросу. Тогда Брюссель ставил целью вместе с британской стороной решить проблему до конца марта.

ЕС Великобритания Brexit

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