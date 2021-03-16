Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:28Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Вакцинация "Спутником V" в Мексике возобновится 17 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила о начале второго этапа вакцинации с использованием российского препарата "Спутник V".

"17 марта начинается применение второй дозы вакцины "Спутник V" в Тлауак, Сочимилько и Истакалько. При себе важно иметь подтверждение первой вакцинации, так как вторая доза будет введена только к тем, кто получил первую, поскольку компоненты отличаются", - написала Шейнбаум в своем твиттере.

Мексиканское регулирующее ведомство зарегистрировало российскую вакцину для использования на территории страны.

В конце февраля в Мексику поступила первая партия российской вакцины "Спутник V". Вакцинация этим компонентом проходила с 24 февраля по 5 марта.

Вторую дозу вакцины доставили в страну 10 марта.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике с начала пандемии COVID-19 заразились более 2,1 млн человек, скончались - более 194 тыс., выздоровели более 1,7 млн.

Хроника коронавируса. Март.

17
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна
Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Мексика Коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Испания на 15 дней отказалась от применения вакцины AstraZeneca

ЕК начала разбирательство из-за нарушения Лондоном соглашения о Brexit

В Ватикане отказались благословить однополые союзы

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Главный санврач Украины заболел COVID через 13 дней после прививки

ЕК заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');