Вакцинация "Спутником V" в Мексике возобновится 17 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила о начале второго этапа вакцинации с использованием российского препарата "Спутник V".

"17 марта начинается применение второй дозы вакцины "Спутник V" в Тлауак, Сочимилько и Истакалько. При себе важно иметь подтверждение первой вакцинации, так как вторая доза будет введена только к тем, кто получил первую, поскольку компоненты отличаются", - написала Шейнбаум в своем твиттере.

Мексиканское регулирующее ведомство зарегистрировало российскую вакцину для использования на территории страны.

В конце февраля в Мексику поступила первая партия российской вакцины "Спутник V". Вакцинация этим компонентом проходила с 24 февраля по 5 марта.

Вторую дозу вакцины доставили в страну 10 марта.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике с начала пандемии COVID-19 заразились более 2,1 млн человек, скончались - более 194 тыс., выздоровели более 1,7 млн.