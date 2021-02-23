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Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Мексику

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Мексику, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард в своем твиттере.

О планах принять в понедельник по местному времени первую партию "Спутника V" в количестве 200 тыс. доз ранее заявил журналистам на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

С начала пандемии в Мексике зарегистрировано немногим более 2 млн случаев заражения COVID-19, по этому показателю она занимает четвертое место в Латинской Америке после Бразилии, Колумбии и Аргентины.

Однако по числу смертей от связанных с коронавирусом заболеваний страна занимает третье место в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике от COVID-19 умерли 180 тысяч человек. Выше находятся только США 500 тысяч умерших и 28, 1 млн зараженных, а также Бразилия, в которой умерли 247 тысяч человек с коронавирусом, а заразились им 10,1 млн.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино и Сирии.

Мексика Спутник V коронавирус

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