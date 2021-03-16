Киргизия приостановила рассмотрение вопроса о вакцине AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Киргизия остановила рассмотрение вопроса о поставке в страну вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках программы COVAX, сообщил "Интерфаксу" во вторник министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

"Имеются некоторые юридические вопросы по вакцине AstraZeneca от коронавирусной инфекции, над которыми в настоящее время работают наши юристы, поэтому работа над соглашением приостановлена", - сказал Бейшеналиев.

По его словам, в рамках программы COVAX республика надеется получить бесплатно 1,2 млн доз вакцины. "Мы направили в правительство Киргизии свои рассуждения относительно вакцины AstraZeneca, в частности, кто будет нести ответственность за осложнения. Но полностью отказываться от нее мы не намерены", - отметил глава Минздрава.

Бейшеналиев добавил, что в ближайшие дни в республику поступит российская вакцина "Спутник V" и китайская Sinopharm. "Вакцина поступит на днях. Вакцинацию готовы начать в апреле, медперсонал прошел обучение и необходимую подготовку", - сказал Бейшеналиев.

На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников, социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, преподавателей, работников правоохранительных и силовых структур, сферы услуг, торговли и общепита.

На втором этапе прививки получат лица в возрасте 60 лет и старше, лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций

Минздравом Киргизии разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики.

Ранее ряд стран Европы и мира, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.