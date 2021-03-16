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ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюз за апрель - июнь поставят более 200 млн доз вакцины компаний Pfizer-BioNTech от коронавируса COVID-19, включая 10 млн доз, которые первоначально планировалось доставить в течение второй половины года, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Эти 10 млн доз обеспечат увеличение общего объема вакцины Pfizer/BioNTech до более чем 200 млн доз во втором полугодии", - цитируют западные СМИ ее слова.

Она отметила, что это хорошая возможность для некоторых стран ЕС преодолеть нехватку в поставках вакцины.

Ранее Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорилось в письме, направленном главе Еврокомиссии фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В письме подчеркивалось, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

ЕС в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.

ЕС Pfizer BioNTech коронавирус

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