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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
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Пять стран ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС, говорится в совместном письме этих государств, опубликованном в субботу.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В нем подчеркивается, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

Как отмечается в письме, "если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы".

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Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств подписать контракты на дополнительные поставки вакцины против COVID-19.

Вакцинация в ЕС началась в декабре прошлого года. Европейский регулятор к настоящему моменту одобрил три вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

ЕС еще в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Австрия Чехия Словения Болгария Латвия ЕС Коронавирус

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