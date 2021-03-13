Канцлер Австрии недоволен распределением вакцин от коронавируса в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств подписать контракты на дополнительные поставки вакцины против коронавируса COVID-19, приводят его высказывания западные СМИ.

Курц заявил о наличии данных, "которые указывают на то, что были дополнительные соглашения между странами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями". Он допустил, что некоторые страны ЕС в итоге получили больше вакцин, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным на основании численности населения государств.

По мнению Курца, система поставок "не соответствует системе квот на душу населения". В качестве примера он привел Мальту, якобы "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария... до конца июля".

"Нидерланды не только получат до конца июня больше вакцин на душу населения по сравнению с Германией, но почти вдвое больше, чем Хорватия", - отметил он.

Австрийский лидер подчеркнул, что ранее он обсуждал вопрос по поводу поставок вакцин с коллегами из других стран ЕС, в том числе из Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии. Курц также призвал к гласности и транспарентности в обмене информацией по поводу вакцинации.

Вакцинация в ЕС началась в декабре прошлого года. Европейский регулятор к настоящему моменту одобрил четыре вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

ЕС в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.