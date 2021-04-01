Четыре человека погибли из-за стрельбы в бизнес-центре в Калифорнии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Калифорнии произошла стрельба в офисном здании в городе Ориндж, погибли трое взрослых и ребенок, сообщила лейтенант полиции Дженнифер Амат. Ее цитирует СNN.

Еще два человека были ранены, в том числе подозреваемый. Их госпитализировали. Подозреваемый задержан.

По словам Амат, полицейские получили сообщение о стрельбе и прибыли на место около 17:30 среды по местному времени. К тому моменту уже четверо были убиты. Подозреваемый отстреливался, полицейские стреляли в ответ.

О мотивах нападения ничего не сообщается.

В полиции отметили, что подобных преступлений в Ориндже не совершалось с 1997 года, и назвали случившееся трагедией для семей погибших, департамента полиции и всего местного сообщества.а

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал случившееся "ужасающим и душераздирающим" и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

22 марта десять человек стали жертвами стрельбы в супермаркете в Боулдере (Колорадо), 16 марта в трех массажных салонах в Атланте были убиты восемь человек. В обоих случаях единственный подозреваемый был задержан.