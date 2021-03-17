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Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca
Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцина разработки англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 является безопасной, и что надзорные органы отслеживают все последствия ее применения.

"Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета безопасна, и мы знаем, что в нашей стране ею привито свыше 10 млн человек, и это то, о чем говорили британское надзорное ведомство, и Всемирная организация здравоохранения и даже европейский регулятор", - цитирует министра издание The Guardian.

"Мы все время оцениваем эффекты от нее, и мы знаем, что вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета прямо сейчас спасает жизни в Соединенном Королевстве, так что, если вас записали на нее, прививайтесь", - продолжил Хэнкок.

Также он заявил, что ежедневный спрос на вакцину огромен, и что энтузиазм в отношении препарата необыкновенно высок.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов у привившихся.

Позднее исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заявила, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Хроника 09 января 2020 года – 17 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Мэтт Хэнкок Великобритания Коронавирус

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