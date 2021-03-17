Рубль обвалился к доллару и евро на риске санкций после слов Байдена

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно укрепляются на Московской бирже в среду днем, рубль сильно упал к бивалютной корзине на усилении санкционных рисков после того, как президент США Джозеф Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США.

Курс доллара США составил 73,73 руб. в 15:00, что на 88 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,86 руб., подорожав на 91 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,35 копейки - до 79,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 марта на 14 копеек, до 73,1019 руб., и уменьшил курс евро на 1,59 копейки, до 86,9693 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко снижается к доллару и евро на дневных торгах, реагируя на рост санкционных рисков после заявлений президента США, что Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США. В интервью телеканалу АВС в среду Байден сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев.

При этом он отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Президент Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

"Во вторник рубль укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб. - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты EM также в основном слабеют перед заседанием ФРС. Также в повестке вновь появились санкционные риски - вчера был опубликован доклад американских спецслужб о вмешательстве в выборы. По сообщениям СМИ, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. В то же время пока не известно, будут ли они включать в себя какие-либо экономические ограничения", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

В центре внимания инвесторов на этой неделе остаются итоги двухдневного заседаний Федеральной резервной системы США и Банка России. Результаты двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду вечером (21:00 по московскому времени), ЦБ РФ - в пятницу. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Кроме того, инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику, поэтому особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Пауэлл вряд ли будет конкретен, но его выступление может оказать влияние на и без того волатильный рынок облигаций, что, в свою очередь, повлияет на рынок акций, отмечает CNBC.

Заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. Игроки продолжают прогнозировать возможные действия регулятора, тем более что ранее на прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году. По ее словам, действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

"Несмотря на продолжающиеся высокие темпы инфляции и ястребиную риторику членов Совета директоров Банка России, на предстоящем 19 марта заседании Банк России с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной. При этом регулятор сохранит риторику, направленную на сохранение ожиданий роста ставок в целях увеличения ставок по депозитам населения, ограничения оттока средств населения в сложные финансовые инструменты с негарантированным доходом, а также подготовки рынка к возможным изменениям в ДКП в будущем. Впоследствии мы ожидаем замедления текущих темпов инфляции, в связи с чем Банк России может не начать цикл ужесточения ДКП и сохранить ключевую ставку на неизменном уровне до конца года", - говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в среду, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз нефтяного спроса в текущем году.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в среду уменьшилась на 0,89% - до $67,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,76% - до $64,31 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 5,5 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,5 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

Агентство также сообщило, что мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с - до 91,6 млн б/с в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+.

Помимо этого, инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Он будет опубликован в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,3% и 4,4% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 6 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 7 б.п. - до 5,0% годовых.