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Посла РФ в США вызвали в Москву для консультаций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркивают: "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски."

Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне, сообщила Захарова.

США МИД Анатолий Антонов

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