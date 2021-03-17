Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

В Думе заявили о наличии "неопровержимых доказательств" влияния США на выборы в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил о том, что в Думе готовы передать послу РФ в Вашингтоне доказательства, свидетельствующие о вмешательстве США в российские выборы.

В миреБелый дом заявил, что США не стремятся ухудшить или перезапустить отношения с РФЧитать подробнее

"Обвинения (в том, что РФ вмешивается в американские выборы - ИФ) звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена (президент США Джо Байден - ИФ), у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - сказал Пискарев журналистам в среду.

По словам парламентария, в распоряжении комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России, которую он возглавляет, есть "десятки методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные компании в России, которые направлены на "продвижение агентов влияния на выборные должности". Также Пискарев упомянул видеоматериалы тренингов и вебинаров, посвященных этой теме.

"Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - сказал депутат.

Россия США Василий Пискарев Госдума

Новости по теме

Новости

Белый дом обещал в ближайшие недели ответить на "дестабилизирующие действия" РФ

Белый дом обещал в ближайшие недели ответить на "дестабилизирующие действия" РФ

Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Что произошло за день: среда, 17 марта

Посла РФ в США пригласили в Москву для консультаций

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

В Польше введут трехнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');