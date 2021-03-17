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В Белом доме заявили, что Байден будет прямо говорить о проблемах с Россией

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена будет прямо говорить о проблемах во взаимоотношениях с Россией, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации... (нежели при предыдущем президенте - ИФ). Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены", - сказала она, отвечая на вопрос о приглашении российского посла в США Анатолия Антонова в Москву на консультации.

Псаки добавила, что "видела эти сообщения".

В среду в МИД РФ сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Джо Байден США Джен Псаки Анатолия Антонов

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