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Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта
Фото: Justin Sullivan/ Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов направится 20 марта на консультации в Москву, где в ходе встреч планируется обсудить пути выправления российско-американских отношений, заявили в российском посольстве в США.

"Посол России в США А.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - говорится в распространённом комментарии посольства в связи с приглашением посла на консультации в Москву.

В российской дипмиссии отметили, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".

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"Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - подчеркнули российские дипломаты.

В Посольстве заявили, что Россия выступает за "налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность". В российской дипмиссии заключили, что "добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества".

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне, сообщила Захарова.

Накануне в МИД РФ сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Ранее президент США Джо Байден заявил в своем интервью телеканалу ABC News, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Америке и должна ответить за свои действия.

Анатолий Антонов США МИД РФ Мария Захарова

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