Метеорологи предупредили жителей южных штатов об угрозе торнадо

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США предупреждает жителей южных штатов об угрозе торнадо и наводнений, передает телеканал Fox News.

В ближайшие два дня в Техасе, Луизиане и Алабаме, где губернатор Дж. Кей Айви объявила чрезвычайное положение, десятки тысяч жителей могут остаться без электричества из-за непогоды. Школьники снова вернулись к дистанционному обучению. Вакцинация населения временно приостановлена.

Предупреждения о внезапных наводнениях были выпущены на большей части штата Миссури, в юго-восточном Теннесси и северо-западной Джорджии.

Непогода уже прошла через штат Алабама, повалив деревья, разрушив дома и линии электропередач, которые перекрыли дороги.

Суровая погода, как ожидается, достигнет восточной Джорджии и Каролинских островов в четверг.