Пять человек погибли в американском штате Алабама во время торнадо

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Смертоносные торнадо пронеслись по американскому штату Алабама в четверг, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает NBC News.

Коронер округа Кэлхун Пэт Браун подтвердил смерть пяти жителей: взрослой семьи из трех человек в деревянном каркасном доме и двух взрослых в передвижных домах.

В городе Пелхэм округа Шелби власти опубликовали видео и фотографии, на которых видно, как большие деревья перекрывают дороги, а поврежденные столбы инженерных коммуникаций нависают над улицами, заваленными обломками домов.

Тем временем мэр города Пелхэм Гэри Уотерс объявил комендантский час, который будет действовать с 22 до 6 до понедельника. Он заявил, что в городе, по предварительным данным, повреждено 30-50 домов и призвал жителей держаться подальше от мест, пострадавших от торнадо.

Между тем, по состоянию на вечер четверга в Алабаме более 35 тыс. потребителей остались без электричества.

Ранее Национальная метеорологическая служба предупреждала об опасности торнадо в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.