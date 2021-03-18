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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:58Заразились
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Во Франции и Италии растет заболеваемость COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки выявили свыше 38,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают французские СМИ.

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Отмечается, что это рекордно высокий суточный прирост с 17 ноября 2020 года, когда во Франции была вторая волна пандемии коронавируса и действовал общенациональный локдаун.

"Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Показатель заболеваемости вырос более чем на 20% за последние дни", - сказал представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Сложная ситуация с COVID-19, несмотря на кампанию по вакцинации и жесткие ограничительные меры, наблюдается в Италии.

За последние сутки медики выявили там 23 059 новых случаев заражения - почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее. Кроме того, за последние 24 часа в стране скончался 431 пациент с COVID-19. Врачи обеспокоены растущей нагрузкой на больницы: более 3 тыс. пациентов в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.

Наиболее напряженная ситуация складывается в северной области Ломбардия (почти 4,5 тыс. выявленных случаев заражения за сутки).

По информации властей, 2 млн человек в Италии уже получили обе дозы вакцины от COVID-19. В последние месяцы региональные власти Италии критикуют Рим за более медленные, чем планировалось, темпы иммунизации жителей страны.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Габриэль Атталь Италия COVID-19 Коронавирус

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