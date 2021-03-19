Пашинян останется врио премьера Армении до выборов в парламент 20 июня

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян до проведения в стране досрочных парламентских выборов 20 июня останется временно исполняющим обязанности премьера, заявил вице-спикер парламента, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян.

"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался", - сказал Симонян журналистам в пятницу.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.

В четверг, 18 марта, Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 20 июня.

Специалист по конституционному праву, сопредседатель общественной организации "Международный центр развития парламентаризма" Гоар Мелоян заявила "Интерфаксу" в четверг, что Пашинян может объявить о своей отставке уже 20 апреля.

"Согласно Конституции, внеочередные выборы проводятся не раньше 30 и не позднее 45 дней после роспуска парламента, к этому сроку прибавляются 14 дней, предусмотренные для парламентского процесса отставки премьера. Таким образом, Пашинян может объявить о своей отставке в период с 20 по 30 апреля", - сказала Мелоян "Интерфаксу".